На данный момент за границей проходят лечение от коронавируса 30 граждан Украины.

Об этом сообщает страница "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

В сообщении отмечается, что 5 украинцев проходят лечение в Италии, по 4 - в Доминиканской Республике и Германии, по 3 - в Австрии и Польше, по 2 - в Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в США, Нидерландах, Сербии, Испании, на Сейшельских островах, Швеции, Швейцарии.

Также в МИД подчеркнули, что 8 граждан Украины, которые лечились от коронавируса за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое - в Италии, по одному - в Польше и Германии. Четыре гражданки Украины скончались за границей.

Фото: Facebook/Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України

Напомним, по данным на утро 31 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549 человек.

Также мы писали, что в МИД призвали украинцев за границей оставаться там и далее.