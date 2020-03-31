В Москве умер российский писатель и драматург Леонид Зорин. Смерть наступила на 96-м году жизни.

Об этом сообщила его вдова Татьяна Зорина, как передает ТАСС.

Известный писатель скончался от остановки сердца в ночь на вторник, 31 марта. "Муж давно и тяжело болел", - добавила вдова.

Зорин является автор множества пьес, таких как "Царская охота", "Варшавская мелодия", "Покровские ворота", "Медная бабушка", "Союз одиноких сердец" и других. Также он был сценаристом фильмов "Леон Гаррос ищет друга", "Скверный анекдот", "Добряки".

Стоит отметить, что на основе его пьес были сняты знаменитые фильмы "Покровские ворота" и "Царская охота". В них Зорин выступил в роли сценариста. Писатель является лауреатом премии Аполлона Григорьева (2003), премии И. П. Белкина за лучшую повесть года (2009), премии "Большая книга" (III премия) за сборник "Скверный глобус" (2009).

Напомним, что недавно в Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Смерть случилась в воскресенье, 29 марта. Писатель ушел из жизни в возрасте 96 лет.

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