В закрытом на карантин Одесском зоопарке родились тигренок, лама и камерунские козлята. Видео
В Одесском зоопарке, который из-за коронавируса закрылся на карантин и не принимает посетителей, начался весенний бэби-бум. Тут родились лама и около десяти камерунских козлят.
Об этом идет речь в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.
Сообщается, что ежедневно звери и птицы в зоопарке Одессы обзаводятся потомством. Так, сейчас пополнения ждут бакланы, павлины и фазаны. Так же уже свили гнезда аисты. Недавно здесь появился на свет тигренок - он уже вышел вместе с мамой в вольер на первую прогулку. Так же сообщается о рождении ламы и десяти камерунских козлят.
Работники зоопарка снимают зверей и выкладывают в соцсети, чтобы дети хотя бы на видео могли на них посмотреть.
Видео: YouTube/ ТСН
Напомним, в феврале в Одессе конь Боня сбежал из зоопарка и от души порезвился на воле.