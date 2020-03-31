В Одесском зоопарке, который из-за коронавируса закрылся на карантин и не принимает посетителей, начался весенний бэби-бум. Тут родились лама и около десяти камерунских козлят.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

Сообщается, что ежедневно звери и птицы в зоопарке Одессы обзаводятся потомством. Так, сейчас пополнения ждут бакланы, павлины и фазаны. Так же уже свили гнезда аисты. Недавно здесь появился на свет тигренок - он уже вышел вместе с мамой в вольер на первую прогулку. Так же сообщается о рождении ламы и десяти камерунских козлят.

Работники зоопарка снимают зверей и выкладывают в соцсети, чтобы дети хотя бы на видео могли на них посмотреть.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, в феврале в Одессе конь Боня сбежал из зоопарка и от души порезвился на воле.