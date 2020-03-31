В карантинной столице воры продолжают охотиться за содержимым салонов машин киевлян. Жертвой преступников на этот раз стал экс-нардеп Игорь Луценко.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, вчера, 30 марта, в столичную полицию обратился бывший народный депутат и майдановец Игорь Луценко с заявлением о краже личных вещей. Экс-нардеп накануне припарковал свою "Skoda" возле дома, а вчера вечером заметил что разбито окно и пропал его тренировочный набор вместе со спортивной сумкой - свитер, штаны и кроссовки.

Вероятно воры решили, что в сумке может быть что-то ценное и унесли ее не раскрывая и, наверное, несколько разочаровались, когда нашли там поношенные вещи бывшего депутата. Хотя, по нынешним кризисным временам кроссовки и свитер - тоже неплохой улов для воров.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).

Напомним, что недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что в Украине из-за карантина уровень преступности снизился на 30%.

Ранее мы писали, что после остановки метро и ввода спецбилетов в Киеве, по сведениям оперативников, преступники переквалифицировались на уличные кражи, чтоб хоть как-то "заработать" на жизнь.