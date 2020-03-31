В Италии, где число заболевших коронавирусом превысило отметку в 100 000 человек, 63 врача умерли от Covid-19.

Об этом сообщает Ansa.

По данным итальянской федерации врачей FNOMCEO, всего коронавирусом инфицировано около 8 538 работников здравоохранения, из них 595 врачей заразились в течение прошлых суток.

63 медицинских работника умерли от коронавируса. Двое врачей, доктор из Бергамо и гинеколог из Форли погибли от Covid-19 в понедельник, 30 марта.

Напомним, в Луцке коронавирусом заразилась главврач местной больницы. Скорее всего, она заполучила коронавирус, когда вела осмотр одного из пациентов, который недавно вернулся из-за границы.

Также мы писали, что по состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549 человек.