Власти США еще раз продлили действие санкций против России и других стран за кибератаки на американское государство. Ограничительные меры коснутся Федеральной службы безопасности РФ и Главного разведывательного управления.

Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает пресс-служба Белого дома.

Стоит отметить, что указ №13694, на основании которого санкции вводились в отношении ФСБ РФ и ГРУ, был подписан предыдущим президентом США Бараком Обамой. Наказание предполагает блокировку активов ведомств на территории страны и автоматическое продление санкций до тех пор, пока Белый дом не посчитает устраненной причину их появления.

Так, в конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к киберактивности.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп предположил, что Путин может попросить его отменить санкции.

Ранее мы писали, что "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов в этой стране в связи с усилением санкций США.