В Нью-Йорке один из символов города - знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг - сменил подсветку в знак поддержки медработников, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте, посвященном небоскребу.

Так, специальную световую композицию назвали "сердцебиение Америки": верхние этажи подсветили красными огнями, которые пульсируют, словно сердце. Вокруг шпиля мигают красные и белые огни - как сирена скорой помощи. А до 21.00 четверга, 2 апреля, подсветка здания будет вспыхивать в такт песни Алиши Киз - "Empire State of Mind".

"Начиная с сегодняшнего дня и до окончания сражения с Covid-19, нашу традиционную белую подсветку заменит биение сердца Америки, шпиль будет мигать белым и красным цветами в честь сотрудников чрезвычайных служб, героически сражающихся на передовой", - сказано в сообщении в Twitter.

Напомним, в штате Нью-Йорк коронавирусом заболели более 66 тысяч человек.