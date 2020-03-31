У прислуги британской королевы Елизаветы II был обнаружен коронавирус. Лакей, который выгуливал собак Ее Величества, теперь находится в самоизоляции.

Об этом пишет британское издание The Sun.

Согласно информации журналистов, королевский лакей также приносил Елизавете II еду, напитки и письма. При этом есть ли Covid-19 у самой королевы пока неизвестно.

В связи с опасениями по поводу распространения вируса в Букингемском дворце, Елизавета II переехала в Виндзорский замок, где она вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом, находится в изоляции.

Напомним, что коронавирус уже пришел в королевскую семью. Так, 71-летний сын Елизаветы II принц Чарльз заболел Covid-19. Однако уже спустя пять дней стало известно о его выздоровлении.

Ранее мы писали, что SARS-CoV-2 подхватил и глава британского правительства Борис Джонсон.