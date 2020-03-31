Коронавирус вплотную подобрался к королеве Елизавете II. У ее лакея-собачника обнаружили Covid-19
У прислуги британской королевы Елизаветы II был обнаружен коронавирус. Лакей, который выгуливал собак Ее Величества, теперь находится в самоизоляции.
Об этом пишет британское издание The Sun.
Согласно информации журналистов, королевский лакей также приносил Елизавете II еду, напитки и письма. При этом есть ли Covid-19 у самой королевы пока неизвестно.
В связи с опасениями по поводу распространения вируса в Букингемском дворце, Елизавета II переехала в Виндзорский замок, где она вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом, находится в изоляции.
Напомним, что коронавирус уже пришел в королевскую семью. Так, 71-летний сын Елизаветы II принц Чарльз заболел Covid-19. Однако уже спустя пять дней стало известно о его выздоровлении.
Ранее мы писали, что SARS-CoV-2 подхватил и глава британского правительства Борис Джонсон.