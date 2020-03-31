В Китае, где недавно уже объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране, за сутки 30 марта не выявили новых больных Covid-19 и новых летальных случаев от болезни.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.info.

Напомним, что в Китае 75 926 человек уже вылечились от коронавируса. Всего в стране выявили 82 223 случая заражения Covid-19. В результате болезни умерло 3 308 человек. Еще около 3 000 пациентов продолжают лечение.

Скриншот: worldometers.info

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в Украине и мире в связи с эпидемией коронавируса 31 марта и ведет онлайн-хронику.

Так же мы рассказывали, что по данным на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549 человек.