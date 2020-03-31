Вчера, 30 марта, в зоне ООС на Донбассе продолжались перестрелки. Противник 18 раз обстреляли украинские позиции.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщает штаб ООС.

По данным штаба, сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое наших бойцов получили ранения.

Огонь противник вел по позициям группы "Восток" - в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Песок, Невельского, Марьинки. И по позициям группы "Север" - вблизи Новотошковского, Новгородского, Новолуганского, Луганского, хутора Вольный и Шумов.

Скриншот: Операция объединенных сил

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский назначил на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, а также сделал главой Генштаба его первого заместителя Сергея Корнийчука.

Ранее мы писали о погибшем украинском военнослужащем, который пал от пули снайпера на Донбассе.