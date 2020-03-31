В Киеве, где число инфицированных коронавирусом еще 30 марта превысило сто человек, двое пациентов Александровской больницы с Covid-19 находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом в Facebook сообщила главврач Александровской больницы Людмила Антоненко.

"Оба пациента на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация - Ред.) и крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ. Два месяца назад мы боролись за жизнь больного, у которого были аналогичные осложнения на фоне диагностированного гриппа А. Он выжил и выздоровел. И это дает нам всем надежду", - написала Антоненко.

По ее словам, к спасению тяжелых больных приобщены не только инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, но и лаборанты, которые занимаются диагностикой. Они дежурят и ночью, и днем.

"На сегодня в Александровской клинической больнице Киева в инфекционных отделениях всего находится 60 больных: c подтвержденным Covid-19 - 39, с подозрением - 21, с пневмонией - 37. Еще раз призываю! Не допустите развертывания трагических сценариев, не доводите до нашего с вами знакомства именно в эти страшные времена - оставайтесь дома!" - написала Антоненко.

Скриншот, фото: Facebook/ Людмила Антоненко

Напомним, "Страна" следит за происходящим в Украине в связи с коронавирусом 31 марта и ведет онлайн-хронику.