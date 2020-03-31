Данные на утро 31 марта. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549 человек
В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев заражений коронавирусом Сovid-19. При этом у 69 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 13 летальных, а 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев заражения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 36 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 107 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 11 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 13 случаев;
Сумская область - 10 случаев;
Тернопольская область - 78 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черновицкая область - 90 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 2 642 сообщения о подозрении на коронавирус.
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