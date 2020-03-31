Житель Харькова был задержан полицией при попытке перевезти 110 килограмм марихуаны.

Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила прокуратура Харьковской области.

Фото: Прокуратура Харьковской области в Facebook

Так, в воскресенье, 29 марта, полицейские остановили Renault Logan, водителем которого был 46-летний харьковчанин. При осмотре автомобиля, стражами порядка было обнаружено 220 брикетов по 0,5 кг марихуаны каждый, общим весом 110 килограмм. Стоимость такой партии наркотика составляет около 22 миллионов гривен.

Преступника задержали по ст. 208 УПК Украины. На данный момент прокуроры готовят ему сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Фото: Прокуратура Харьковской области в Facebook

Скриншот: Прокуратура Харьковской области

Напомним, что недавно в морском торговом порту "Южный" в Одесской области была обнаружена партия кокаина весом в 30 кг, который прибыл в страну из Латинской Америки.

Ранее мы писали, чтов Киеве полицейские разоблачили крупнейшую в стране сеть интернет-продажи наркотиков и лабораторию, где каждый месяц производили примерно 100 килограммов психотропных веществ.