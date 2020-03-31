Американские ученые провели исследование, результаты которого могут стать не просто хорошей, а отличной новостью для большинства украинцев.

Медики-эпидемиологи из США полагают, что вакцина против туберкулеза, которую еще называют БЦЖ, может спасать от коронавируса. А различия в долях смертности могут напрямую зависеть от прививания: в странах, где она массово не применяется, заболевают и умирают от Covid-19 чаще, и наоборот.

В тоже время украинские эксперты с недоверием относятся к этой информации.

"Страна" разбиралась в том действительно ли БЦЖ помогает бороться с коронавирусом.

Исследование о вакцине БЦЖ в связке с коронавирусом

Профессор Нью-Йоркского технологического института Аарон Миллер и его коллеги решили выяснить, насколько прививка БЦЖ может влиять на распространение коронавируса и смертность от него.

Вспомнили об этой вакцине ученые не просто так. Все свойства БЦЖ не исследованы до сегодняшнего дня. Уже точно доказано, что она помогает в лечении рака мочевого пузыря, защищает от инфекционной язвы Бурули. Относительно положительного влияния на другие болезни точных доказательств пока нет, но они изучаются.

Ученые собрали данные статистики по использованию БЖЦ во всех государствах мира и сопоставили ее с числом заболевших и умерших от Covid-19. Дополнительно эпидемиологи анализировали, как на распространение инфекции и летальность от нее влияет уровень достатка и здравоохранения во всех государствах мира.

В целом, пишут американцы в исследовании, скорость распространения и смертоносность зависели от экономических показателей. Однако для небольшой группы стран, таких как США, Иран, Италия, Бельгия, Нидерланды и ряд других европейских государств, модель благосостояния не работала.

Все эти страны объединяло то, что в них никогда массово не применяли вакцину БЦЖ, или же ее начали использовать относительно недавно. Как итог, отмечают эксперты, относительное число случаев заражения в этих странах было в четыре раза выше типичных значений для всей планеты в целом. Это же было характерно и для уровня смертности.

В пользу этой версии говорит еще вот что. В странах, где прививки БЦЖ постоянно делают всему населению еще с начала прошлого века (в исследовании в данном ключе говорится о Бразилии) наблюдается необычно низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции, который не сопоставим с состоянием их экономики. По мнению ученых, это говорит о том, что БЦЖ на самом деле может защищать организм от коронавируса нового типа.

В Китае, пишут американцы, повсеместное применение БЦЖ началось в 1950-x годах, но после 1976 года прекратилось. Миллер и его коллеги уверены: это создало особо уязвимую прослойку населения, которая сыграла важную роль в распространении коронавируса на первых этапах развития этой эпидемии.

Главное о прививке от БЦЖ

Вакцину БЦЖ изобрели французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен в 1921 году. До сегодняшнего дня она остается главным средством борьбы с туберкулезом.

БЦЖ (сокращенно от Бацилла Кальмета-Герена, на французском - Bacillus Calmette-Guérin, BCG) - вакцина, изготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis). Для прививки она специально выращивается в искусственной среде.

Камиль Герен и Альбер Кальмет. Архивное фото

В Украине, России, Беларуси БЦЖ делают по календарю, разработанному еще при СССР: первая раз - в первую неделю жизни младенца, повторно - в 6-7 лет. Работает прививка так: после введения она вызывает иммунитет к туберкулезной инфекции. Попадая в организм привитого ребенка, микобактерии обычно не вызывают тяжелых форм туберкулеза.

Всемирная организация здравоохранения советует делать БЦЖ с примечанием: для стран с высоким бременем туберкулеза. Государства постсоветского пространства, в том числе Украина, относятся к таковым. Поэтому у нас прививка является обязательной - до сегодняшнего дня в садики и школы без нее не принимают.

Страны, которые сейчас больше других пострадали от коронавируса - США, Италия, Испания, Китай - не относятся к государствам с высоким уровнем туберкулеза, а потому и не делают БЦЖ. И это связано не только с рекомендациями ВОЗ. Страны на уровне своих министерств здравоохранения ставят под сомнение ее эффективность.

Такого же мнения в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Кипре, Люксембурге, Нидерландах, Словении, Чехии, Швейцарии и Швеции. Основной аргумент: инфицирование туберкулезом менее 1%, коллективный иммунитет против него выработался, необходимости в прививке нет.

Напротив, уверены в эффективности БЦЖ и применяют ее в Великобритании, Мальте, Франции, Норвегии, Греции, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии.

Также страны принимают решении о вакцинировании и на основании своих исследований. Например, в Великобритании они показали снижение риска туберкулеза на 80%, в России - в 15 раз. В США намного меньше - риск туберкулеза легких уменьшается в 2 раза, а смертность на 71%.

Для введения вакцины БЦЖ есть постоянные противопоказания:

ВИЧ-инфекция,

злокачественные болезни крови,

новообразования,

туберкулез.

Временные:

внутриутробные инфекции,

гемолитическая болезнь,

выраженная недоношенность (<2000 гр),

кожные заболевания,

если ребенку проводится терапия большими дозами кортикостероидов или иммунодепрессантов,

беременность.

Нужно ли украинцам делать БЦЖ повторно?

Развитые страны не делают БЦЖ еще по одной причине. В ней содержатся фенол, ртуть и другие малополезные вещества, без которых живую вакцину сделать невозможно.

По этой же причине - "чтобы не травить ребенка" - в Украине возникло целое антипрививочное движение родителей. Из-за их позиции в последние годы вакцинирование конкретно БЦЖ в стране снизилось до 75% (это с учетом тех, кто не делают прививки детям, но покупают об этом справки; то есть по факту цифра еще ниже).

После описанной нами публикации американских ученых всерьез исследовать тему станут в Австралии, Нидерландах, Германии, Греции (это те страны, которые уже об этом заявили).

Тем не менее, даже если мировое сообщество ученых придет к тому, что прививка БЦЖ действительно работает против коронавируса, побороть инфекцию сразу не получится.

Вакцина БЦЖ не предохраняет от заражения туберкулезом, то есть от проникновения микобактерий и развития первичной туберкулезной инфекции. У привитых детей первичное заражение обычно протекает незаметно, и его часто не выявляют или не диагностируют. Но у перенесших первичную инфекцию иммунитет остается положительным на всю жизнь. Чтобы такая цепочка сработала, важно прививаться конкретно в первую неделю жизни и в 6-7 лет.

Если вакцинировать взрослых, не встречавшихся в своей жизни с микобактерией туберкулеза, защита от БЦЖ будет гораздо слабее. Некоторые эксперты вовсе высказывают мнение, что делать такую прививку взрослым бессмысленно: мол, кто не успел, тот опоздал.

Это не означает, что привитые от туберкулеза теперь должны пренебрежительно относиться к защите от коронавируса, а не привитые - впадать в уныние. Самое главное в данном случае то, что ученые становятся все ближе к разгадке коронавируса. И это внушает осторожный оптимизм в то, что лекарство и прививка от Covid-19 вот-вот будут изобретены.

Доктор Комаровский о БЦЖ и коронавирусе

Со своей позицией касательно возможного влияния БЦЖ на коронавирус выступил доктор Комаровский. Он согласен с исследованием американских ученых.

По словам Евгения Комаровского, в Украине подавляющее большинство людей прививают вакциной БЦЖ, поэтому у нас в стране количество смертей не такое катастрофическое.

Он высказал мнение, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует защиту легких.

"Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции", - сказал доктор Комаровский.

Как известно, он является сторонником тотального вакцинирования в принципе. Подробно позицию доктора Комаровского о прививке против туберкулеза БЦЖ и ее нюансах смотрите ниже.

При этом украинские специалисты по туберкулезу с теорией о "спасительном БЦЖ" не согласны.

Иван Нискогус, руководитель Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра:

"Информация о том, что вакцина от туберкулеза лечит от коронавируса, шла от известных врачей, не буду называть их фамилии. Это было основано на том, что смертность в Италии, Испании зашкаливала, а в Украине такого не было, поэтому они допустили, что вакцина от туберкулеза стимулировала повышенную стойкость к коронавирусу. В Австралии провели эксперимент. Взяли 4000 добровольцев и вакцинировали их, с надеждой, что это поможет. Может, это и так, но доказательств нет. Практика показывает, что люди, которые приезжают из Италии, и контактируют с нашими людьми, то люди начинают болеть коронавирусом. Поэтому я бы не говорил, что это соответствует действительности, время покажет. Вакцина от туберкулеза – это Mycobacterium bovis, которая лишена вирулентности, то есть, силы, которая вызывает заболевание. Бактерии и вирусы – это разные вещи, но речь в этом исследовании идет о неспецифическом иммунитете. То есть, бактерия может стимулировать иммунитет, но так ли это. Сейчас нам необходимо проводить массовое тестирование ПЦР – это один из лучших методов по предупреждению массового заражения. А у нас в стране низкий уровень тестирования, и говорят, что денег нет. Это неправильно, нудно проводить тестирование на коронавирус".

Николай Дейкун, главный врач Черниговского противотуберкулезного диспансера:

"Это неправда. Причем бактерия туберкулеза к коронавирусу? Они не имеют родства. Перекрестного иммунитета не бывает. Люди просто включают фантазию и фантазируют, а кто-то поверит и будет искать вакцину от туберкулеза. Ее у нас достаточно. Людям скучно сейчас на карантине, это все выдумки и фантазии. Каждая вакцина действует специфически к конкретному заболеванию. В Штатах намного больше обязательных прививок, чем у нас, и все по календарю, но там больше всего заражённых коронавирусом".

Светлана Ясенко, руководитель Одесского областного фтизиопульмонологического диспансера:

"Впервые слышу, что прививка от туберкулеза помогает от коронавируса. Это фейк, который не имеет научного доказательства. У нас кто-то в интернете написал, что имбирь помогает от коронавируса, так он теперь стоит 700 гривен. Вакцина от туберкулеза состоит из ослабленной микобактерии, а бактерии и вирусы – это разные вещи. Если бы это работало, то ведущие мировые ученые не садились бы и не придумывали вакцину от коронавируса. Сложность возникла из-за того, что этот вирус имеет склонность к мутациям. До сих пор не могут найти вакцину от ВИЧ, потому что он тоже быстро мутирует. У ВИЧ и коронавируса одинаковый механизм проникновения в клетку, поэтому пытаются лечить препаратами, которыми лечат при ВИЧ. К нам в страну COVID-19 был завезен немного позже, чем в другие страны. Система противоэпидемиологических средств, которая была разработана на территории стран постсоветского пространства, организована лучше, чем в европейских странах, так как у нас есть еще старые эпидемиологи, которые умели бороться со вспышками холеры, чумы. Иммунитет, который вырабатывается при использовании прививок, действует целенаправленно против конкретного заболевания. Нельзя сделать прививку от кори, и думать, что это спасет от полиомиелита. Все прививки специфичные к конкретному возбудителю".