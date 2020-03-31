Вчера парламент под покровом ночи принял наиболее скандальный закон последних лет. Рада позволила продавать землю.

До этого не доходили руки ни у одной властной команды за весь период независимости Украины. И только Зеленский вместе со своими новыми партнерами - партиями Порошенко и Вакарчука - решили выполнить многолетние требования МВФ.

Момент для этого представился крайне удобный - коронавирус и тотальный карантин, при которых нельзя проводить массовые акции протеста. Впрочем, санкционировала этот карантин сама же власть.

Параллельно население и депутатов пугали дефолтом, если мы не выполним требования МВФ. И на фоне экономического кризиса, который разворачивается из-за коронавируса, к такой аргументации стали прислушиваться.

Что, впрочем, не отменяет многих откровенно спорных норм земельного закона. В который заложили и владение землей иностранцами, и всевластие нынешних арендаторов - аграрных олигархов, и коррупцию с государственными наделами.

"Страна" разбиралась в главных посылах закона о земле, реакции на него украинцев и перспективах его отмены через суд.

Главные нормы закона

1. Мораторий на продажу земли отменяют в июле 2021 года. То есть именно тогда реально заработает закон.

2. С момента снятия моратория и до 2024 года землю будут продавать не более ста гектар в одни руки. Потом - до 10 тысяч гектар в одни руки. Это очень много. К примеру, площадь Чернигова - 8 тысяч гектаров. То есть землевладельцы смогут скупать огромные участки земли.

Правда, в первоначальной версии законопроекта хотели продавать и вовсе по 200 тысяч гектар. Видимо, специально оставляя поле для компромисса.

3. С 2024 года начнется продажа земли юридическим лицам. А до того момента землю смогут покупать только физлица - граждане Украины.

4. С 2024 года откроют к продаже и государственную землю. То есть угодья, которые долгие годы были объектами коррупционных схем и дойной коровой для чиновников как раз еще три года трогать никто не будет.

5. Вопрос, пускать ли иностранцев на рынок, будет решаться на референдуме (к слову, "Слуги народа" говорят, что он может пройти еще до конца этого года).

При этом иностранцы, даже если референдум им позволит, не смогут покупать землю ближе 50 километров от госграницы.

Еще один запрет - для иностранных госкомпаний, а также офшорных фирм, чьих бенефициаров невозможно установить.

Купить украинскую землю также не смогут юрлица из стран, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и компании под санкциями.

6. Арендатор земли имеет преимущественное право ее выкупа. Эта норма перечеркивает лозунги "слуг народа" о том, что украинцев сделали свободными собственниками. Учитывая, что практически все угодья уже в аренде у агробаронов, то они же ее и скупят без всяких аукционов - цену будут формировать государственные оценщики. На чью оценку смогут влиять конечно куда сильнее аграрные олигархи, чем простые украинцы.

Кроме того, выплачивать за землю агробаронам позволили в десятилетнюю рассрочку.

Причем даже если арендатор сам землю покупать не захочет, и тогда крестьянин не сможет сам решать, кому продать свой надел. Ведь арендатор сможет передать (а по сути продать) право преимущественного выкупа другому лицу. Всего лишь письменно уведомив владельца земли.

Эта норма специально принята под запрет продажи юрлицам. Так как арендуют землю, как правило, юрлица, а значит они до 2024 года землю покупать не смогут. Но теперь, благодаря этой норме закона, они смогут передать право на покупку своему подставному физлицу.

Таким образом, данная норма лишает собственников земли свободно ее продавать на рынке, что, естественно, будет снижать ее стоимость. И эта же норма фактически цементирует латифундистскую основу украинского аграрного сектора. Так как именно нынешние крупные арендаторы и станут со временем владельцами земли (причем сначала произведут выкуп через подставных лиц).

А уже когда-нибудь потом, когда они окончательно оформят права собственности на многие тысячи гектаров, вероятно, поднимется вопрос о том, что иностранцам тоже нужно продавать землю и запрет снимут, чтоб агроолигархи смогли перепродать ее по более высокой цене.

7. Банки (в том числе и с иностранным капиталом) смогут владеть землей, если отобрали ее как залог под кредит. Но в течение двух лет банк обязан будет продать свой надел на аукционе.

8. Минимальная цена, по которой можно будет продавать землю, будет устанавливаться оценщиками до 2030 года. Далее рынок уже станет свободным.

Детальнее о законе и подводных камнях, заложенных в него - в материале "Страны" По 100 гектаров и с новыми схемами. Как в Украине предлагают запустить продажу земли под МВФ.

Отметим, что несмотря на все поправки против него выступают многие аграрии. Они считают, что нельзя открывать рынок земли в момент глубокого экономического кризиса, когда стоимость любых активов резко уменьшается.

"Торжество схематоза" и коалиция с Порошенко

"В принятом виде закон означает торжество схематоза", - анализирует принятый законопроект телеграм-канал "Политика Страны".

"Запрещено продавать государственные земли, которые сейчас раздаются в аренду по разным коррупционным схемам (хотя как раз госземли и имело бы смысл в качестве пилотного проекта выставить на продажу, заодно и для бюджета польза).

Землю до 2024 года разрешается продавать только физлицам и только до 100 гектаров. Понятно, что покупать будут крупные агрохолдинги, олигархи, чиновники, коррумпированные силовики, криминалитет (то есть те, у которых есть на это деньги и которые способны в украинских условиях защищать свои инвестиции). Но будут это они делать на подставных лиц. Подставные лица - путь к рейдерству, кидалову и беспределу в правах собственности.

В общем - естественная среда для нашей "элиты".

То, в каком виде был принят этот закон ещё раз показывает - в Украине никаких решений не принимается, если в них не заложен коррупционный интерес.

Вопрос - а зачем такой закон МВФ? Вероятно в Фонде руководствуются известной поговоркой про стадо: а потом мы медленно спустимся с горы...

Мировой экономический кризис обещает быть долгим и глубоким, Украина ещё не раз обратится за кредитами и можно будет выставлять одно условие за другим. И потихоньку отрихтовать закон так, как это нужно Западу.

А пока пусть местные схематозники немного порезвятся", - пишет "Политика Страны".

Впрочем, кроме экономического, есть и политический поворот, связанный с земельным законом. Это оформившаяся коалиция между "Слугой народа", "Европейской солидарностью" и "Голосом".

То есть победители выборов объединились с проигравшими - теми, кому народ отказал в праве управлять страной весной и летом.

Это произошло потому, что "Слуги народа" своими силами принять документ не смогли, дав только 206 голосов. Судя по земельному и другим голосованиям - монобольшинство испаряется. Раскол во фракции стал виден еще при голосовании за снятие Рябошапки и назначению нового генпрокурора Венедиктовой. А вчера он стал уже фактически официальным.

Поэтому за землю голосов добавили партии Порошенко, Вакарчука, группа Довира агроолигарха Веревского и несколько близких к Ахметову внефракционных нардепов. А отказались голосовать - Оппоплатформа и Батькивщина.

Собственно, именно такой расклад и прогнозировала "Страна" еще на выходных. Причем он совпал очень точно. Мы предполагали, что другие фракции и группы добавят как минимум 50 голосов. Так почти и получилось - добавили 53 голоса.

Что говорят украинцы о законе

В Сети комментируют как саму идею продажи земли, так и новорожденный политический альянс между Порошенко и Зеленским.

"Друзья, позавчера я проинформировал вас, что между властями и Порошенко произошёл сговор об окончании его уголовного преследования взамен совместных голосований.

И вот только что мы получили первое доказательство — фракции Порошенко, Вакарчука и Слуги Народа соединились в неформальную коалицию и проголосовали земельный закон.

Эта коалиция с Порошенко взамен гарантий от его уголовного преследования за мародёрство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и др. — ещё одно предательство правящей властью своих избирателей.

В стране начинается новый период — распад и расползание государства", - пишет юрист Андрей Портнов.

"Год тому мы в большинстве своём сказали: "остаточне прощавай" Порошенко. Помните эти надежды?

Пора повторить слоган. Но уже для Зеленского", - считает экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"В общем, да, у нас новая коалиция: СН+ЕС+"Голос".

Спаянная любовью к западным деньгам и лояльностью по отношению к посольству США.

Как там было, "Я не ваш оппонент, я ваш приговор"? Был приговор, стал партнёр

Хотя мне тут вот говорят, что таки да, он его приговор.

Оправдательный", - пишет журналист Юрий Ткачев.

"Вся страна в онлайне наблюдала предательство Зеленского, и его зашквареной партии.

Коалиция "слуг народа" с Порошенком и Вакарчуком в данном случае логическое продолжение политики Зеленского. Маски сброшены, нашу землю подготовили на продажу, "рынок открыт".

Ничего, в 41-45 тоже была оккупация, тоже из заграницы нам ставили "смотрящих и подглядывающих", тоже грабили и уничтожали, тоже мечтали чтоб мы воевали сами с собой.

Современная форма оккупации другая, но по содержанию ни чем не отличается.

Чем закончилось тогда, мы знаем, наши деды показали как надо. Сейчас дело за нами...", - считает бывший политзаключенный Дмитрий Василец.

"Ровно год назад Зеленский победил в первом туре и, по сути, стал президентом Украины.

Год спустя Зеленский стал Петром Алексеевичем Порошенко.

Может действительно место проклятое?", - задается вопросом блогер Денис Гороховский.

"Верховная Рада приняла закон о рынке земли.

Думаю, в ближайшее время можно ожидать резкого улучшения эпидемической ситуации: снимут блок-посты на дорогах, ведущих в Киев, откроют киевское метро, разрешат пригородное и междугороднее железнодорожное сообщение", - пишет он.

Оценивают и сам законопроект.

"Закон в сегодняшней редакции — это запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности, не более 100 гектар в одни руки только гражданам Украины до 2024 года. После 2024 — до 10000 гектар юрлицам, иностранцам — после референдума, продажа гос и коммунальной земель.

Не то зло, которое "слуги" предлагали к первому чтению: до 200000 гектар в одни руки, включая иностранцев. То есть, сопротивление и общественное мнение вынудили власть пойти на очень существенные уступки.

Да, "вшили" в закон схему, по которой землю скупят соросы и прочие спекулянты — право передачи арендатором (!) первоочередного права выкупа, на которое собственник земли не может влиять. То есть, я, как арендатор земли, могу своё первоочередное право покупки продать лично Соросу, а вы, как хозяин земли, вынуждены будете свою землю Соросу продать. По этой схеме вся арендная земля уже с 1 июля 2021 "улетит" огромными пакетами спекулянтам. Без ограничения в 100 гектар.

Земли государства по этой схеме "улетят" первыми пакетами.

Никакого развития сельского хозяйства, никаких инвестиций в отрасль, никаких дополнительных благ селу этот закон не даст. Как бы не врали его принявшие.

Конституционный суд этот закон не признает таким, что принят с нарушением процедуры. Уверен, давление на суд есть в пакете договоренностей по принятию закона. Не надо Сороса и МВФ считать дураками. Этот закон — уже свершившийся акт, по которому мы все будем жить. Разве что новый парламент изменит его.

Меня не сам факт ночного голосования угнетает, а тот факт, что для нас с вами с таким борзым остервенением эта власть не слелала ничего.

Мир? Нет, красные линии!

Тарифы? Не знаем, не умеем, плевать.

Пенсии Донбассу? Там людей нет.

Землю Соросу? Плевать на страну, никаких красных линий.

Вот это угнетает. Избираем их мы, а служат они Соросу", - пишет блогер Александр Скубченко.

Экс-нардеп Виталий Журавский считает, что если бы избиратели знали, что Зе вместе с Порошенко пустит с молотка украинскую землю, то не стали бы за него голосовать.

"Весна пришла. И что с посадками мародеров, казнокрадов? Ничего, а вместо этого договорняк Зеленского и Порошенко продать с молотка плодородную украинскую землю сельскохозяйственного назначения.

Голосов у фракции "Слуга народа" явно не хватало, часть депутатов решила не мараться, тогда на помощь пришел Петр Алексеевич и за гарантии личной безопасности слил голоса своей карманной фракции "Европейской солидарности" в угоду транснациональным спекулянтам.

Если бы в прошлом году это могли предвидеть избиратели, никогда бы не проголосовали ни за Зеленского, ни за партию "Слуга народа". Было же обещано по всем сложным вопросам советоваться с народом. И несмотря на то, что тотальное большинство украинцев против продажи земли, никто из провластной верхушки и не думал советоваться с народом.

Принятый ночью закон в нарушение Конституции Украины и Закона о регламенте Верховной Рады может отменить либо Конституционный суд, либо новоизбранный парламент.

Для меня становится абсолютно очевидным то, что власть перешла жирную красную линию и перевыборы Президента и Верховной Рады не за горами.

Вопрос по земле не закрыт…"

Могут ли отменить закон?

Отметим, что по всем опросам большинство украинцев выступает категорически против продажи земли.

И открытое продавление закона со стороны Зеленскрго (да еще и в союзе с Порошенко) вряд ли укрепит его позиции. Продолжится падение его рейтинга (в том числе и на фоне провалов в борьбе с эпидемией и экономического кризиса), что может привести к политическому кризису и к досрочному роспуску Рады.

И неизвестно еще насколько ее новый состав будет поддерживать продажу земли.

А значит, перспективы реализации этого закона на практике остаются зыбкыми.

Тем более, что его противники - Оппозиционная платформа и Батькивщина - уже заявили, что будут обращаться в Конституционный суд.

"Оппоплатформа" пойдет в суд из-за нарушения регламента. Внеочередное заседание Рады было назначено на 30 марта. А закон по факту был принят уже на следующие сутки.

Вторая претензия - рассматривать правки по земле могли по закону только на пленарном заседании, а не на внеочередном. И то, и другое - нарушение регламента. И в теории может стать основанием для отмены закона.

"Оппозиционная платформа За жизнь" заявляет, что голосование за законопроект про продажу земли прошло с массовыми нарушениями норм закона и Конституции. Это решение принято без консультаций с народом Украины и вопреки воле большинства украинских граждан, позиции местных советов и требованиям украинских аграриев. Мы оспорим принятие закона в Конституционном Суде", - говорится в заявлении партии.

Обращение в КС готовят и у Тимошенко. Правда, по каким основаниям - не уточняется.

"Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение – представление в Конституционный суд и мы убеждены, что базируясь на ключевых документах Украины – Конституции, Декларации о государственном суверинитете. Мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным", - сказала глава "Батькивщины".

С одной стороны вероятность отмены закона через Конституционный суд невелика. На продаже земли сошлись интересы местной аграрной олигархии, Банковой и западных структур.

С другой - даже заявления об отмене через КС могут притормозить спорную реформу земли.

"Тут инвесторы должны принимать решения о вложении денег. И если будет угроза (пусть даже теоретическая), что закон отменят, то это может прямо повлиять на интерес инвесторов к вложениям в покупку украинской земли", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".