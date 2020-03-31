Из-за пандемии коронавируса Совет Безопасности ООН ближайшие два месяца может продолжить работать по удаленной системе.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Совет Безопасности ООН в связи с пандемией коронавируса перешел на дистанционную работу с 16 марта. Сейчас речь идет о том, что удаленно СБ ООН продолжит функционировать и в апреле-мае. Точной даты перехода на привычный формат работы пока нет.

При этом на период пандемии коронавируса впервые была введена система голосования по электронной почте.

Напомним, в ООН предупреждают, что коронавирус может подорвать мировой рынок продовольствия.

Также мы писали, что генсек ООН из-за эпидемии коронавируса призвал прекратить все войны в мире.