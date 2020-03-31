Совет Безопасности ООН из-за коронавируса еще два месяца может работать "на удаленке"
Из-за пандемии коронавируса Совет Безопасности ООН ближайшие два месяца может продолжить работать по удаленной системе.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Совет Безопасности ООН в связи с пандемией коронавируса перешел на дистанционную работу с 16 марта. Сейчас речь идет о том, что удаленно СБ ООН продолжит функционировать и в апреле-мае. Точной даты перехода на привычный формат работы пока нет.
При этом на период пандемии коронавируса впервые была введена система голосования по электронной почте.
Напомним, в ООН предупреждают, что коронавирус может подорвать мировой рынок продовольствия.
Также мы писали, что генсек ООН из-за эпидемии коронавируса призвал прекратить все войны в мире.