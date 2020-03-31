Украина станет членом открытой платформы, учрежденной ЮНЕСКО, на базе которой страны обмениваются опытом и информацией по борьбе с коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, который принял участие в виртуальной министерской конференции в понедельник, 30 марта.

"Под эгидой ЮНЕСКО состоялся старт общемирового диалога по проблематике Covid-19 с точки зрения науки. Речь идет об объединении усилий ученых всех стран для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий на принципах открытой науки", - заявил Полюхович.

Он также отметил, что в дальнейшем будет создана платформа для открытого обмена научными данными, инициативами и инновациями в сфере лечения, индивидуальной защиты, мониторинга и прогнозирования распространения пандемии.

"Принятие политических решений для преодоления пандемии коронавируса невозможно без учета профессионального экспертного мнения научного сообщества. Об этом было особенно отмечено на высоком международном уровне. Инвестиции в науку необходимы даже в условиях экономического кризиса. Это был сигнал для правительств всех стран, и я буду делать все возможное, чтобы его услышали в Украине", - добавил Полюхович.

Скриншот: Министерство образования и науки Украины

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг карантина и коронавирусной инфекции в Украине.

По последним данным, в Украине зарегистрированы 548 случаев коронавирусной болезни Covid-19.