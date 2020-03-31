Украина присоединится к международной платформе ЮНЕСКО по обмену информацией о коронавирусе
Украина станет членом открытой платформы, учрежденной ЮНЕСКО, на базе которой страны обмениваются опытом и информацией по борьбе с коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, который принял участие в виртуальной министерской конференции в понедельник, 30 марта.
"Под эгидой ЮНЕСКО состоялся старт общемирового диалога по проблематике Covid-19 с точки зрения науки. Речь идет об объединении усилий ученых всех стран для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий на принципах открытой науки", - заявил Полюхович.
Он также отметил, что в дальнейшем будет создана платформа для открытого обмена научными данными, инициативами и инновациями в сфере лечения, индивидуальной защиты, мониторинга и прогнозирования распространения пандемии.
"Принятие политических решений для преодоления пандемии коронавируса невозможно без учета профессионального экспертного мнения научного сообщества. Об этом было особенно отмечено на высоком международном уровне. Инвестиции в науку необходимы даже в условиях экономического кризиса. Это был сигнал для правительств всех стран, и я буду делать все возможное, чтобы его услышали в Украине", - добавил Полюхович.
Скриншот: Министерство образования и науки Украины
Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг карантина и коронавирусной инфекции в Украине.
По последним данным, в Украине зарегистрированы 548 случаев коронавирусной болезни Covid-19.