В связи с пандемией коронавируса, по прогнозам Всемирного банка, темпы развития экономики Китая в 2020 году могут замедлиться до 2,3%. В 2019 году показатель составлял 6,1%.

Об этом со ссылкой на доклад Всемирного банка сообщает "Интерфакс".

В документе уточняется, что вторая по величине экономика в мире, "будет демонстрировать замедление роста с 6,1% в прошлом году до 2,3% в этом году". Также рассматривается самый негативный сценарий, в котором рост экономики в Китае может почти остановиться, достигнув роста в 0,1%.

В докладе говорится, что экономический рост в странах Восточноазиатского региона замедлится до 2,1% в 2020 году (против 5,8% в прошлом - Ред.) при условии, что восстановление мировой экономики начнется этим летом.

Всемирный банк обязался предоставить финансовую поддержку в размере 14 млрд долларов для укрепления возможностей развивающихся стран по противодействию распространения коронавируса, и предусматривает выделение еще 160 млрд долларов в течение следующих 15 месяцев для защиты бедных и уязвимых слоев населения.

Напомним, в Украине вместо запланированных 3,7% роста ВВП премьер-министр Шмыгаль предрек падение экономики почти на 5%.