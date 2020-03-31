Вечером в понедельник, 30 марта, в Беляевском районе Одесской области семья отравилась угарным газом. Погибли два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции региона.

Трагедия произошла в селе Латовка. В одном из частных домов без признаков жизни обнаружили 43-летнего хозяина и его 77-летнюю мать. Жену погибшего, на год младше его, и их восьмилетнюю дочь в крайне тяжелом состоянии забрала "скорая".

По предварительной информации, семья отравилась угарным газом от газового котла. Тела погибших обнаружили родственники, которые, не дозвонившись к семье, приехали убедиться, все ли с ней в порядке.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в начале марта во Львове шесть человек отравились угарным газом. Среди пострадавших были дети.