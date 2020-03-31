Украинское правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер в стране, чтобы запустить экономику.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видео обнародовано в YouTube.

По мнению премьера, украинцы не могут 2-3 месяца сидеть дома, а Украина - не такая богатая страна, чтобы находиться на карантине полгода.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто так сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство рассматривает варианты, как запустить экономику при возможном ослаблении карантина. Однако, будет ли это сделано, зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV. Шмыгаль про карантин - с 23:30

Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. При этом говорилось о возможности пролонгации этих мер.

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