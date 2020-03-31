Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перенесла чемпионат мира по легкой атлетике, запланированный на август 2021 года, в знак поддержки проведения Олимпийских игр в Токио в будущем году.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Соревнования должны были проходить в Юджине, штат Орегон (США), с 6 по 15 августа 2021 года. Теперь чемпионат планируют провести годом позже.

"Каждый должен проявлять гибкость и компромисс, и сейчас мы работаем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне, чтобы назначить новые даты в 2022 году для наших чемпионатов мира по легкой атлетике", - сказано в заявлении.

Федерация поддерживает назначение новых дат для Олимпийских игр в Токио в 2021 году - ведь это позволит атлетам выиграть время для возвращения к тренировкам и соревнованиям.

Предыдущий чемпионат мира по легкой атлетике состоялся в Дохе с 27 сентября по 6 октября 2019 года.

Напомним, в Японии объявили о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.