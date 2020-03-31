Президент Турции Реджеп Эрдоган на личном примере показал, что готов бороться с коронавирусом не словом, а делом.

Турецкий лидер заявил, что пожертвует свою семимесячную заработную плату на борьбу с эпидемией Covid-19. Об этом передает Интерфакс, со ссылкой на турецкие СМИ.

"Что касается меня, то я пожертвую семь своих зарплат", - заявил Реджеп Эрдоган в своем обращении к нации.

Этим своим шагом президент Турции дал старт национальной кампании солидарности по борьбе с инфекцией.

Кстати, ежемесячная зарплата Эрдогана составляет 81 250 лир (около 350 000 гривен - Ред.).

Цифра "7" выбрана не случайно, она имеет важное значение в исламе. К примеру, в главной формуле единобожия - "Нет Бога Кроме Аллаха, Мухаммад - посланник Аллаха" содержится семь слов.

Напомним, что по данным на 30 марта в Турции, число зараженных достигло 10 827 человек. При этом зафиксировано 168 летальных исходов, а 162 человека полностью вылечились.

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