Борьба с коронавирусом. Пирамиду Хеопса расцветили призывами оставаться дома. Фото
В борьбе со смертельным коронавирусом Covid-19 хороши все средства и методы. Власти Египта предприняли довольно оригинальный шаг, чтобы напомнить и туристам и местным жителям о мерах личной безопасности.
В долине Гизы пирамиду Хеопса расцветили призывами оставаться дома, чтобы и самим быть в безопасности и не создавать проблем врачам и окружающим.
Власти страны также выразили благодарность египетским медикам, которые сражаются с грозной болезнью, как передает Telegram-канал РИА Новости.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США предупредили о новой атаке коронавируса к осени.
Так же мы рассказывали, что в ООН призвали выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам, которые сражаются с коронавирусом.
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