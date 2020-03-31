В борьбе со смертельным коронавирусом Covid-19 хороши все средства и методы. Власти Египта предприняли довольно оригинальный шаг, чтобы напомнить и туристам и местным жителям о мерах личной безопасности.

В долине Гизы пирамиду Хеопса расцветили призывами оставаться дома, чтобы и самим быть в безопасности и не создавать проблем врачам и окружающим.

Власти страны также выразили благодарность египетским медикам, которые сражаются с грозной болезнью, как передает Telegram-канал РИА Новости.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США предупредили о новой атаке коронавируса к осени.

Так же мы рассказывали, что в ООН призвали выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам, которые сражаются с коронавирусом.