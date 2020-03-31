В Офисе генерального прокурора по просьбе полиции продлили сроки досудебного расследования убийства журналиста Павла Шеремета на два месяца - до 12 июня 2020 года.

Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, как передает Hromadske.

Следователи Нацполиции обратились с просьбой продлить сроки досудебного следствия в отношении Яны Дугар, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, и мотивировали это тем, что необходимо завершить еще 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. Как уверяет Сергей Зузак, все трое подозреваемых отказались от прохождения проверки на полиграфе.

В то же время адвокаты подозреваемых подавали возражения относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению сроков меры пресечения подозреваемым, которые истекают в начале апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что суд оставил под арестом музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета.