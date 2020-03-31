В США на фоне борьбы с коронавирусом предпочитают готовиться к худшему. Covid-19 может вызвать новую волну эпидемии уже к осени 2020 года. Об этом на брифинге в Белом доме предупредил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

По его словам, американские власти ожидают новую волну инфекции и хотят к ней подготовиться. Энтони Фаучи полагает, что через полгода американские медики усовершенствуют свои возможности по борьбе с вирусом, проведя целый ряд тестирований новых лекарств.

"Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра", - заявил Фаучи, как передает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

После предупреждения ученого слово на брифинге взял президент Дональд Трамп и заявил, что США готовы к возможной второй волне вируса, однако он надеется, что этого не произойдет. "Но мы все-равно готовы", - заверил глава Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, что в США количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.