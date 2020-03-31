В воскресенье, 29 марта, юрист Андрей Портнов сообщал о сговоре "слуг народа" с Петром Порошенко об ослаблении уголовного преследования последнего в обмен на голоса за рынок земли. По словам адвоката, сегодня эта информация подтвердилась.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, позавчера я проинформировал вас, что между властями и Порошенко произошёл сговор об окончании его уголовного преследования взамен совместных голосований. И вот только что мы получили первое доказательство: фракции Порошенко, Вакарчука и "Слуги народа" соединились в неформальную коалицию и проголосовали земельный закон", - написал Портнов.

По его словам, "Порошенко получил гарантии от его уголовного преследования за мародерство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и другие преступления. Сговор стал очередным предательством правящей властью своих избирателей".

Как сообщала "Страна", в ночь с 30 на 31 марта Рада приняла закон об открытии рынка земли. Как заявили в "Оппозиционной платформе", во время работы над законом был нарушен регламент, однако вице-спикер не остановил заседания.