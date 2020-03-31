Кто в Верховной Раде решил судьбу украинской земли. Голосование по фракциям
Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Стало известно, сколько нардепов и из каких политсил отдали свои голоса за скандальный законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
За проект проголосовали 259 народных парламентариев из 226 минимально необходимых.
Голоса за закон распределились следующим образом:
- "Слуга народа" - 206 человек;
- "Европейская солидарность" - 23;
- "Голос" - 13;
- "Доверие" - 12;
- внефракционные депутаты - 5.
Фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса в поддержку проекта.
Во время рассмотрения правок к законопроекту в ночь на 31 марта в зале заседаний за столом президиума отсутствовало большинство народных депутатов, а также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк. Заседание вел первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.
При рассмотрении последних правок и голосовании в зал заседаний прибыл президент Украины Владимир Зеленский, а также Разумков.
Вице-спикер Кондратюк так и не вернулась на свое место на время голосования.
Депутаты фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" уже заявили, что будут оспаривать принятие закона в Конституционном суде из-за нарушения норм регламента.
Нарушения по мнению оппозиции заключаются в следующем: Рада продолжила внеочередное заседание 31 марта (хотя должна была закончить в полночь). Кроме того, во фракции говорят, что вообще рассматривать правки по земле могли только на пленарном заседании, а не на внеочередном.
Как писала "Страна", на принятии закона о продаже земли настаивал Международный валютный фонд.
Мы также рассказывали о сути законопроекта с учетом последних правок.