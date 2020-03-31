Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Стало известно, сколько нардепов и из каких политсил отдали свои голоса за скандальный законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За проект проголосовали 259 народных парламентариев из 226 минимально необходимых.

Голоса за закон распределились следующим образом:

"Слуга народа" - 206 человек;

"Европейская солидарность" - 23;

"Голос" - 13;

"Доверие" - 12;

внефракционные депутаты - 5.

Фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса в поддержку проекта.

Во время рассмотрения правок к законопроекту в ночь на 31 марта в зале заседаний за столом президиума отсутствовало большинство народных депутатов, а также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк. Заседание вел первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

При рассмотрении последних правок и голосовании в зал заседаний прибыл президент Украины Владимир Зеленский, а также Разумков.

Вице-спикер Кондратюк так и не вернулась на свое место на время голосования.

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" уже заявили, что будут оспаривать принятие закона в Конституционном суде из-за нарушения норм регламента.

Нарушения по мнению оппозиции заключаются в следующем: Рада продолжила внеочередное заседание 31 марта (хотя должна была закончить в полночь). Кроме того, во фракции говорят, что вообще рассматривать правки по земле могли только на пленарном заседании, а не на внеочередном.

Как писала "Страна", на принятии закона о продаже земли настаивал Международный валютный фонд.

Мы также рассказывали о сути законопроекта с учетом последних правок.