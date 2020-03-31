ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8%. Тогда как предыдущий Кабинет министров заложил в госбюджет-2020 рост реального ВВП на уровне 3,7%.

Об этом в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"При оптимистическом прогнозе, когда мы не предусматривали эпидемию коронавируса, было 3,7 (процентов роста – Ред.). Сейчас минус 4,8", - сказал Шмыгаль.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

По словам главы Кабмина, такой макропрогноз согласован всеми украинскими учреждениями, организациями и экономистами. Причем Шмыгаль не считает его пессимистичным.

"Мы рассчитываем на него (макропрогноз – Ред.). Это прогнозируемый сценарий, я не могу назвать его ни оптимистичным, ни пессимистичным. Это расчет, на котором мы базировали наш бюджет", - отметил Шмыгаль.

Ранее "Страна" приводила прогноз Кабмина в отношении инфляции: из-за коронавируса предполагаемая инфляция вырастет с 5,5% до 8,7%.

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