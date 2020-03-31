Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отказался прекращать заседание парламента и продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о продаже земли.

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о грубом нарушении регламента: Рада продолжила внеочередное заседание 31 марта (хотя должна была закончить его в полночь). Кроме того, во фракции говорят, что вообще рассматривать правки по земле могли только на пленарном заседании, а не на внеочередном.

В "Оппоплатформе" также пообещали оспорить принятие закона в Конституционном суде из-за нарушения регламента.

Как комментирует Telegram-канал "Политика Страны", к подобным заявлениям, как правило, относятся скептически.

"Но земля - это особый вопрос. Тут инвесторы должны принимать решения о вложении денег. И если будет угроза (пусть даже теоретическая), что закон отменят, то это может прямо повлиять на интерес инвесторов к вложениям в покупку украинской земли", - отмечает Telegram-канал.

Ранее "Страна" сообщала, что 30 марта Владимир Зеленский приехал в Раду убеждать нардепов голосовать за законы о банках и земле.

В итоге 276 депутатов поддержали в первом чтении "антиколомойский" закон о банках.