Первый заболевший коронавирусом народный депутат, член группы "Доверие" Сергей Шахов, пошел на поправку. Его диагноз подтвердился 18 марта, а 30 числа он выписался из больницы.

Радостным событием нардеп поделился с подписчиками своего Telegram-канала "Коронованный Шахов".

"Несмотря на то, что сегодня в Раде под прикрытием пандемии уничтожают государство, есть и хорошие новости - меня сегодня выписали", - сообщил парламентарий.

Он добавил, что результатов теста еще нет, однако на рентгене ткань легких чистая. Поэтому Шахов попросился домой, чтобы освободить палату для тяжелых больных. Он заявил, что пока будет сидеть дома на самоизоляции и под наблюдением врачей.

25 марта "Страна" рассказывала, кто еще из известных украинцев подхватил коронавирус.

Через несколько дней после выхода материала стало известно, что вирус диагностировали еще и у нардепа Анны Скороход.