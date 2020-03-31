В штате Нью-Йорк насчитывается 66 497 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Всего в США к концу 30 марта заболели 159 тысяч человек.

Такие данные по штату озвучил его губернатор Эндрю Куомо.

По словам губернатора, цифра 66 тысяч в десять раз превышает данные по штату Калифорния, который занимает второе место по распространению коронавирусной инфекции в США.

К 30 марта в Нью-Йорке умерли 1218 пациентов с COVID-19. Всего в США зафиксированы 2 945 летальных исходов.

Полностью вылечились 5 595 человек.

Сейчас США возглавляют список стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Второе место занимает Италия, а за ней расположилась Испания. Китай переместился на четвертое место.

Как писала "Страна", США продлевают жесткие меры по борьбе с Covid-19 до мая, а пика смертности там ждут через две недели.

Также мы сообщали, что в Нью-Йорке для помощи в борьбе с коронавирусом привлекли армию.