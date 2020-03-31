Синоптик Наталья Диденко предупредила о значительном похолодании в Украине на Пасху.

"В Киеве вчера в 18 часов было +18 градусов, а сегодня, на теплого Алексея, +3 градуса. Сейчас уже - и ниже и в отдельных районах пролетает мелкий снежок. Прогноз вторжения арктического воздуха в Украине осуществился", - пишет Диденко на своей странице в Facebook.

Также синоптик советует защитить цветы и фруктовые деревья от ночных морозов.

"Кто вдруг не читал о ночных морозах и у кого, конечно, будет такая возможность, защитите как-то ближайшей ночью ваши цветы и будущие абрикосы. Потому что холод уже придвинул, а ночью он усилится", - говорит Диденко.

По ее словам, Юг и Восток еще побудут в теплом воздухе, но первого апреля и там похолодает.

"Говорят, какая погода на Алексея, таким будет и Пасху. Я уже ничему не удивляюсь", - рассказывает синоптик.

Ранее сообщалось, что из-за продления карантина Зеленский анонсировал проект "Пасха дома".

Также мы писали, что власти призвали не ходить людей в церкви на Пасху, но многие верующие их не собираются слушать.