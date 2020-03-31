По состоянию на 21:00 30 марта в Монастырисском районе Тернопольской области зафиксированы 58 инфицированных коронавирусом. Причем 27 из них – это медицинский персонал.

Статистику привел в своем Facebook заместитель председателя Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

Чиновник также дал данные о зараженных по населенным пунктам района:

город Монастыриска – 36 человек;

село Швейкив – 7;

село Ковалевка – 6 (1 летальный случай);

в селах Горишняя Слободка, Нижняя Слободка и Бертники – по 2 человека;

села Чехов, Гончаровка и Коржова – по 1.

В числе заболевших представителей медперсонала 27 человек: 7 врачей, 12 медсестер, 8 младших медсестер. Также вирусом заражены 5 детей, 2 госслужащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 заведующий детским садом и 1 учитель.

Регион получил 110 защитных костюмов. У врачей есть 8 кислородных баллонов. Острой проблемой остается дефицит противовирусных лекарств. А из-за нехватки пробирок и шпателей для забора образцов медики не могут протестировать всех контактных лиц. При этом, по словам Дроня, Минздрав не реагирует на запросы.

Как писала "Страна", из-за заражения медработников и незащищенности в Тернопольской области массово увольняются врачи инфекционных отделений. По словам уволившихся, они не хотят рисковать здоровьем и жизнью за нищенскую зарплату в 4 тысячи.