Во Львовской области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Как указано в сообщении, выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. У 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии. Она находилась на амбулаторном лечении.

В сообщении приводят слова и. о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрея Васько, о том, что первый результат теста на коронавирус у этой женщины оказался положительным, а второй и третий тест - отрицательными.

При этом по обновленным данным, в период с 17:00 по 22:30 в области с подозрением на коронавирус обратились еще 28 человек.

По словам врача-эпидемиолога Львовской областной инфекционной клинической больницы Натальи Тимко, пациенты из города Львова, Дрогобыча, Самбора, Пустомытовского, Николаевского и Золочевского районов.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 46 человек.

На самоизоляции находятся 109 человек. За все время выписано - 77 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У четырех пациентов приближен к тяжелому.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID- 19 обратились 232 человека.

По результатам тестов у шести человек - грипп. За все время в общем у 120 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус находятся 112 человек. У пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

Напомним, число больных с коронавирусом Covid-19 в Украине выросло до 548. Умерли 13 человек.

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