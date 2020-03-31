Рада приняла закон о продаже земли голосами "слуг народа", Порошенко и "Голоса"
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За - 259 голосов. Из них "Слуги народа" дали только 206 голосов. Но голоса добавили фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Довира".
На принятии закона о продаже земли настаивает Международный валютный фонд.
Закон запускает рынок земли с 1 июля 2021 года.
До 2024 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектар в одни руки.
С 2024 года смогут покупать и юрлица, а лимит будет повышен до 10 000 гектар.
Кроме того, будет запрещена приватизация государственной земли.
Предусмотрено первоочередное право на покупку земли арендатором. Но ко второму чтению в этот пункт внесли уточнение: арендатор может передать право на покупку другому лицу, заранее уведомив об этом собственника. То есть, фактически договариваться о продаже наделов, которые сейчас находятся в аренде, нужно будет с арендатором, а не владельцем надела.
По иностранцам в итоговом варианте проекта осталось норма об их допуске к покупке земли после референдума.
Подробнее о сути законопроекта с учетом последних правок можно прочитать здесь.
Фракция "Оппозиционная платформа За жизнь", которая выступает против принятия закона, уже заявила, что будет оспаривать его в Конституционном суде из-за нарушения норм регламента.
Нарушения по мнению оппозиции заключаются в следующем: Рада продолжила внеочередное заседание 31 марта (хотя должна была закончить в полночь). Кроме того, во фракции говорят, что вообще рассматривать правки по земле могли только на пленарном заседании, а не на внеочередном.
Ранее "Страна" сообщала, что 30 марта депутаты в первом чтении поддержали так называемый антиколомойский закон о банках, принятия которого также требовал МВФ.