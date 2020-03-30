Новый министр здравоохранения Максим Степанов, которого сегодня Рада со второй попытки назначила вместо Ильи Емца, в своем первом заявлении отметил, что берет на себя ответственность за защиту медиков, разумное ужесточение правил карантина и за спасение жизни каждого украинца.

"Скажем прямо: в стране - война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально.

Посмотрите на мировую статистику. С момента появления первых больных коронавирус и до отметки в 100 000 прошло два месяца. А от 300 до 400 000 - всего лишь три дня.

Еще раз - три дня. И плюс 100000 больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 000 инфицированных.

Поэтому сегодня политика отошла на второй план. На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласия и собственные амбиции. Потому коронавируса безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех.

Мир изменился. Мы обязаны это понять. И должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию - армию медиков. Которые должны быть экипированы, защищены, организованы. И с оружием - всем необходимым оборудованием и медикаментами.

Действия МОЗ будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии.

Потому коронавирус пройдет. А украинская медицина еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы.

Знаю, что вопросов много - на все отвечу. Также в режиме онлайн информировать о реальном положении вещей.

Держаться, самоизолюемось и сохраняем здравый смысл".

Ранее "Страна" информировала, что число больных с коронавирусом Covid-19 в Украине выросло до 548, а умерли уже 13 человек.

Также мы писали, что одного из пассажиров рейса "Доха - Киев" забрали с температурой в больницу прямо из обсервации.