Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором люди в черной форме и с пластиковыми палками следят за соблюдением карантина в Грозном. По словам чеченского лидера, с начала карантина в республике ни разу не применяли силу к его нарушителям.

Как передает РИА Новости, об этом Кадыров заявил в эфире телеканала "Грозный".

Кадыров сказал, что чеченцы дисциплинированно соблюдают карантин, а с редкими нарушителями обращаются мягко.

"Это слухи (использование специальных палок - Ред.). Никакие силовые меры в отношении нарушителей карантина не применяются, более того, не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских, обеспечивающих карантинные мероприятия. Наш народ все понимает и соблюдает карантин, даже если попадаются нарушители, им объясняют ситуацию, полицейские даже голос не повышают, люди все понимают", - отметил Кадыров.

Видео: YouTube/ ROSGVARDIA RUSSIA

Он добавил, что руководство региона делает жесткие заявления, чтобы довести до населения всю серьезность ситуации.

"Я не знаю случая, чтобы применялись даже административные меры. Мы делали жесткие заявления, чтобы понимали всю серьезность ситуации. Силовые меры ни к кому не применялись. В соцсетях есть ролики, где группа одна ходит с трубами по улице, но во всем мире силовики с дубинками разгоняют людей, БТРами перекрывают дороги, а у этих нет оружия, они с палками", - заметил глава Чечни.

Ранее "Страна" писала, что в Москве ввели жесткий карантин.

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