Пассажира авиарейса "Доха - Киев", который находился на обсервации в отеле "Казацкий", госпитализирован с повышенной температурой.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"На обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирус.

"В случае положительного результата будет приниматься решение о обследование всех лиц, с которыми контактировал пациент", - подытожили в сообщении.

Напомним, что число больных с коронавирусом Covid-19 в Украине выросло до 548, а умерли уже 13 человек.

Также мы писали, что в Италии число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек, а уровень смертности не снижается.