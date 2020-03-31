Коронавирус: полтысячи

Эпидемия коронавируса растет практически в геометрической прогрессии. Всего неделю назад в Украине была зафиксирована первая сотня больных, а уже вчера утром больше сотни было только в одном Киеве.

Во всей стране на вчерашнее утро было официально 480 инфицированных, а к концу дня достигло 548.

С такими темпами, скорее всего, в следующий понедельник число больных будет больше тысячи. И хорошо еще, если не больше двух тысяч.

На фоне этого вчера одной из главных новостей был бунт эвакуированных из Катара украинцев, отдыхавших на острове Бали. Чисто по-человечески им нельзя не посочувствовать, поскольку людей вынуждают заселиться не в самый лучший отель и две недели питаться за свой счет. Но…

Есть грань между правами человека и общественным благом. Украинцы могут возвращаться из-за границы бесконечно долго и бесконечно долго быть новыми импортерами коронавируса. В страну за последние недели и так фактически бесконтрольно въехали десятки тысяч человек, и когда-то в этой бесконтрольности нужно было поставить точку.

Вся страна уже две недели сидит на карантине. Между тем, прошедшие две недели оказались бессмысленными в плане карантина как раз потому, что за это время из-за границы наверняка приехало куда больше зараженных, чем могло заразиться внутри страны даже при отсутствии транспортных ограничений.

И потому нужна какая-то четкая дата, от которой должен плясать реальный карантин. Если выбрали 28 марта, значит, пусть будет 28 марта. Потому что бесконечно вся страна не может сидеть на карантине из-за того, что курортники не спешили вернуться. Еще максимум месяц - и те, кто не имеет денег на иностранные курорты, поднимут голодные бунты.

А те, кто ехал отдыхать в марте, должны были осознавать все риски своего решения. И потому двухнедельный карантин даже в неудобных отелях – это плата за осознанный риск. По сравнению с рисками для всей Украины плата не такая уж и большая.

Увольнение Емца и Уманского

Помимо традиционных новостей об эпидемии, вчера в центре внимания была, естественно, Верховная Рада, решившаяся на проведение внеочередной сессии. Точнее, сразу трех внеочередных сессий, поскольку за один раз все вопросы решить не удалось.

Главный вопрос дня – о секвестре бюджета – решить не удалось вообще. Голосов не хватило.

На двух дневных сессиях приняли лишь законы, касающиеся локальных направлений борьбы с коронавирусом и поддержки бизнеса, поэтому в центре внимания оказался вопрос увольнения министров финансов и здравоохранения и назначения новых.

Отставка Игоря Уманского и Ильи Емца – это две совершенно разные истории. Емец, судя по всему, вообще не собирался увольняться, но, по его словам, к отставке привели козни Ульяны Супрун. Хотя, справедливости ради, следует признать, что новый министр Степанов к Супрун не близок. Да и с Порошенко на ножах после прошлогоднего скандала с поломанной "сеткой" в Одесской области.

Зато его поддержали люди Коломойского. А также значительная часть фракции "Оппоплатформы".

С увольнением Уманского интересная история. Он не проработал в Кабмине и месяца и был там пожалуй самым опытным чиновником. Поэтому его увольнение для широкой общественности выглядело неожиданным.

Называются две причины: во-первых, вмешательство премьера и парламента в проект секвестра бюджета (из-за чего вместо денег на борьбу с эпидемией сохранили деньги на музей Майдана), во-вторых, нежелание правительства менять главу таможни и налоговой, несмотря на их явный провал еще до начала эпидемии. Похоже, Уманский зацепил больную тему власти (коррупцию на таможне) и больную тему порохоботов и националистов (дерибан бюджета Минкульта), поэтому стал неугоден сразу многим.

Голосование за сменщиков министров вылилось в настоящий скандал. Во время первого голосования за Степанова и кандидата на должность министра финансов Марченко не хватило голосов. "Слуги народа" за обоих дали чуть больше 180 голосов, показав полную потерю управляемости фракцией.

Пришлось созывать новое внеочередное заседание, на которое приехал лично Зеленский. Только тогда смогли набраться голоса. Да и то "слуг народа" все равно не хватило, а подсобили другие фракции (подробнее читайте об этом здесь).

Власть протянула рынок земли

А на десерт третьей по счету внеочередной сессии власть оставила два закона, необходимые для подписания соглашения с МВФ: "антиколомойский" и рынок земли. Закон, который запрещает бывшим владельцам банков возвращать их в собственность, приняли в первом чтении – теперь уже в том варианте, который устраивает Фонд. И это означает, что в ближайшее время будет еще одна внеочередная сессия, чтобы принять этот закон в целом.

Но если закон о банках задевает интересы только двоих людей (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) и, возможно, владельцев еще некоторых банков, отобранных или ликвидированных во времена Валерии Гонтаревой, то закон о рынке земли – глобальный, он устраивает переворот в сельском хозяйстве. Однако и его решили принять впопыхах.

Что интересно, власть уже не маскирует необходимость введения рынка земли красивыми фразами. Даже Владимир Зеленский, выступая вчера в парламенте, больше не говорил о том, как рынок земли нужен украинским аграриям и как после его введения всей стране сразу станет хорошо. Теперь уже прямо заявляется: рынок земли нужен Международному валютному фонду. И возникает естественный вопрос: а зачем?

Может быть, МВФ беспокоится о воспитании у нового поколения украинских аграриев чувства собственности? Или хотя бы является крупной компанией-землевладельцем?

Реального публичного ответа на этот вопрос нет. И потому остается только гадать, чьи интересы на самом деле лоббирует МВФ, проталкивая рынок земли с помощью пряника в несколько миллиардов долларов. А ведь явно же чьи-то интересы он лоббирует, и это не абстрактные международные корпорации, а кто-то конкретно…

Впрочем, украинскую власть ответ на этот вопрос уже не волнует. Ее волнуют только миллиарды, которыми фонд машет перед носом, как морковкой.

Поэтому закон по итогу и был выставлен на голосование с грубыми нарушениями регламента (его вообще не имели права рассматривать на внеочередной сессии, так как его рассмотрение шло на сессии пленарной).

Но и здесь голосов "слуг" не хватило.

На помощь пришли, также как и в случае с антиколомойским законом фракции "Евросолидарности", Голоса и группа Довира.

Известный юрист Андрей Портнов предполагает, что между властями и Порошенко была заключена пакетная сделка - фракция экс-президента поддерживает нужные Зеленскому законы, а его за это не трогают Генпрокуратура и ГБР.

Увольнение Сивохо: Зеленский отказался от мира?

Изменение курса, похоже, ожидает страну и на внешнеполитическом фронте. Вчера стало известно об увольнении советника секретаря СНБО Сергея Сивохо – единственного человека в нынешней украинской власти, который пытался продвигать идею примирения с Донбассом – то есть то, без чего прекращение войны невозможно.

Безусловно, власть так глобально не мыслила, когда принимала решение об увольнении Сивохо. Она просто отреагировала на скандал во время презентации Платформы примирения, когда на зама секретаря СНБО напали националисты-радикалы, а потом националисты-депутаты от фракции президента написали коллективную кляузу секретарю СНБО, обвинив Сивохо в сепаратизме.

И тут просто вопрос выбора: Банковая могла встать на сторону своего представителя, который отстаивает идеи, необходимые для достижения мира, или на сторону "партии войны", которая делает все, чтобы сорвать выполнение Минских соглашений. Зеленский выбрал сторону вторых.

Вообще увольнение Сивохо, Уманского и Емца создает ощущение, что однажды у Зеленского вдруг проснулась храбрость, и он решил выступить против "партии войны" и соросят (которые, в общем-то, принадлежат к той же партии), а потом испугался того, что сделал, и пошел на попятную. Вчерашний день оставил впечатление тихого переворота, во время которого президент похоронил свои предвыборные обещания. Не случайно теперь его союзниками стали Порошенко и Вакарчук.

Нефть по 20: кого ждет катастрофа?

Катастрофа происходит на мировом рынке нефти. Вчера цена нефти марки "Брент" впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Потом, правда, немного поднялась, но все равно цены остались в районе этой отметки.

Такого кризиса нефтяной рынок не испытывал с середины 1980-х. Отсылка к 2002 году в данном случае не совсем корректна, потому что 20 долларов 18 лет назад были по покупательной способности тверже, чем нынешние. А вот 34 года назад, в 1986-м, цена нефти опускалась до 8 долларов за баррель – и это как раз сравнимо с нынешней "двадцаткой".

К катастрофе привели сразу два фактора: падение спроса из-за коронавируса и не ко времени затеянная Саудовской Аравией и Россией нефтяная война. Безусловно, от нефтяного кризиса пострадает российский бюджет, что не может не радовать украинских хейтеров РФ, однако пострадает и Дональд Трамп, который рассчитывал на рост производства, в том числе сланцевого газа, а при такой цене на нефть и газовая цена упадет соответственно, так что газовое производство остановится.

Падение цены на газ, идущее вслед падению нефтяных цен, означает, что осенью украинцы могут получить рекордно (для последних пяти лет) маленькие платежки за газ и отопление. Однако позитив на этом заканчивается, так как вскоре начнут падать и цены на металл, которым торгует Украина. Так что дефицит доллара и его курс начнут расти еще и по этой причине. А значит, цифры в платежках все равно выравняются.