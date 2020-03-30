К вечеру понедельника, 30 марта, в Украине зарегистрированы 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Для сравнения, 29 марта были зафиксированы 418 случаев заражения коронавирусом.

Свежую статистику приводит в Facebook Министерство охраны здоровья.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Что касается летальных случаев от COVID-19, всего в Украине зафиксированы 13 смертей.

Восемь человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса у них в организме.

Как сообщала "Страна" резкий всплеск заболеваемости отмечен в Ивано-Франковске. К 30 марта в областную инфекционную больницу с COVID-19 попали 108 пациентов.

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