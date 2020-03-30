В Тернопольской области, где уволились уже восемь врачей инфекционного отделения из-за опасности заболеть коронавирусом, выразили желание покинуть работу еще ряд медсестер.

Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавирус Инфо".

Причиной стало заражение коронавирусом уже 25 медработников в Монастырском районе области (очаг заболевания).

Кроме того, о планах уволиться сообщил замглавы районной администрации Павел Дронь, допустив, что в районе может возникнуть нехватка медработников.

Всего в этом районе болеют 47 человек, один из которых скончался.

Ранее "Страна" сообщала, что на Тернопольщине коронавирусом заразились 24 медика и один ребенок.

Позже стало известно, что тест не выявил коронавируса у месячного ребенка.

Всего в Монастырском районе области выявлено уже 44 зараженных смертельным коронавирусом.