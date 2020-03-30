Во Франции за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 418 человек. Общее число летальных исходов с момента начала эпидемии в стране достигло 3 024.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова директора генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Во время брифинга медицинский чиновник рассказал, что во Франции с COVID-19 госпитализированы больше 21 тысячи человек. Из них 5 тысяч 107 находятся в реанимационных отделениях больниц.

Что касается выздоровевших, то по последним данным в течение марта выписались домой 16 тысяч 924 пациента.

В среду информационная миссия Национального собрания Франции заслушает доклад премьер-министра Эдуара Филиппа и министра здравоохранения Оливье Верана о мерах, принятых для борьбы против COVID-19. При этом слушания пройдут в режиме видеоконференции.

На днях стало известно о планах французских властей закупить у Китая миллиард медицинских масок.

Неделю назад "Страна" сообщала, что во Франции заявили о первом успешном испытании лекарства от коронавируса.