Рада повысила годовые лимиты для плательщиков единого налога. Для первой группы - с 300 тыс. грн до 1 млн грн, для второй группы - с 1,5 млн грн до 5 млн грн и для третьей группы - до 7 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующие изменения содержит закон №3275 с поправками в ряд законодательных актов для дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

Закон освобождает от уплаты налога на землю и налога на недвижимость за март 2020 года, а также дает отсрочку их уплаты за апрель до 30 июня без штрафа и пени. "Плата за земельный налог и орендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, и налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относительно объектов нежилой недвижимости может не уплачиваться только за март 2020 года. За отчетный период апреля 2020 года налоги должны быть уплачены, но предоставлена возможность отсрочить до 30 июня 2020 года без штрафа и пени", - поясняет старший консультант по налогам KPMG в Украине Лилия Таран.

При этом местные органы власти могут принять решение об уменьшении ставок местных налогов в этом году.

Также закон продлил срок освобождения от таможенных платежей и НДС операций по импорту в Украину лекарственных средств и медизделий и оборудования для противодействия Covid-19 по утвержденному правительством списку - до последнего дня месяца, в котором завершается срок карантина.

Закон также вводит послабления относительно акцизного налога. "Введен временный порядок отгрузки спирта этилового для производства дезинфекционных средств. До 31 мая 2020 года акцизный налог уплачивается по нулевой ставке за литр 100%-ного спирта со спирта этилового, используемого для производства дезинфицирущих средств", - указала Лидия Таран.



Закон также продлил освобождение от штрафов за нарушения законодательства по ЕСВ и мораторий на проверки до 31 мая 2020 года.

Напомним, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории.