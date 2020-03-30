Роттердамская арена Ahoy, где должен был пройти музыкальный конкурс Евровидение 2020 года, будет использована для приема разных пациентов. в том числе с COVID-19.

Об этом сообщает сайт NU.nl.

Владельцы Ahoy Rotterdam рассказали о создании в арене специального пространства для размещения 88 пациентов. При необходимости количество коек можно увеличить до 680.

В Ahoy Rotterdam собираются принять больных коронавирусом, нуждающихся в уходе, но которым не требуется госпитализация. Также там планируют размещать пациентов, которые не страдают от COVID-19, но не смогли получить медицинскую помощь из-за переполненности голландских больниц.

Дефицит коек в клиниках Роттердама возник из-за решения местных властей перепрофилировать большинство больниц города исключительно для предоставления неотложной помощи.

Концертный зал начнет принимать больных с апреля.

Как ранее сообщала "Страна", 18 марта стало известно об отмене Евровидения-2020.

Мы также писали, что конкурс проведут в 2021 году, и участникам необходимо будет поменять песни. Также страны могут заменить и участников.