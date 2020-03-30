Президент США Дональд Трамп сегодня обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей. Накануне переговоров американский лидер предположил, что Путин может попросить его отменить санкции.

"Он просит об этом два года", - утверждал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также сказал, что все обвинения в сговоре между его предвыборным штабом и Москвой перед выборами 2016 года в США не подтвердились. Вместе с тем, он добавил, что его политика в отношении РФ - жестче, чем у любого другого президента США. "Я занимаю жесткую позицию по этому вопросу. Именно я ввел санкции, никто другой. Я проявлял большую жесткость в отношении России, чем любой другой президент в истории страны", - отметил Трамп.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности слова Трампа, что Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций сказал: "Нет, это не так".

Напомним, Трамп собирается ввести карантин в штате Нью-Йорк на две недели.

Также он подписал закон о поддержке экономики США на $2 триллиона из-за коронавируса.