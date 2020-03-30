Во Львовской области суд впервые оштрафовал за нарушение правил карантина. Житель Николаева уплатит более 17 тысяч гривен за то, что вел торговлю из своего автомобиля.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

20 марта в полдень в одном из сел Николаевского района во время патрулирования территории сотрудники полиции заметили мужчину, нарушавшего правила карантина. Он торговал на улице из автомобиля Volkswagen.

Правоохранители установили личность нарушителя: им оказался 37-летний житель города Николаева. Полиция составила протокол об административном правонарушении по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых доходов (для обычных граждан) и от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов (для должностых лиц).

Материалы были направлены на рассмотрение Николаевского районного суда Львовской области. Тот признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов - это составляет 17 тысяч гривен. Также суд постановил взыскать с нарушителя судебный сбор.

Всего во Львовской области с начала действия карантина полицейские составили 102 админпротокола о нарушении карантина.

Как писала "Страна", к 26 марта всего по Украине за нарушение режима карантина полиция составила 2 412 админпротоколов.

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