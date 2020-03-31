В последний день марта Украина продолжает жить в режиме ЧС и бороться с коронавирусом. На вечер вчерашнего дня в нашей стране было зафиксировано 548 случаев инфицирования. Из них 13 летальные, выздоровели 8 человек.

Плохие новости поступают из Италии. Там количество заболевших превысило 100 тысяч человек, уровень смертности не снижается. Общее число зараженных в мире превысило 690 тысяч, за сутки заболели 58 411 человек, за все время погибли более 33 тысяч пациентов.

В Верховной Раде происходили события вокруг Covid-19. Был принят законопроект о соцгарантиях в связи с распространением инфекции. Документом предусмотрены пособия по частичной безработице. Размер пенсий уменьшатся не будет, но индексацию будут проводить после карантина.

Параллельно в стране развернулся скандал. Украинцы, эвакуированные из-за границы, отказывались проходить обсервацию.

В отставку был отправлен глава Минздрава Илья Елец, который занимал занимал этот пост менее месяца. Министром здравоохранения стал бывший одесский губернатор Максим Степанов.

Как Украина борется с коронавирусом, как живут граждане, какие меры принимают власти, а также главные зарубежные новости о Covid-19 - в нашей хронике событий. Этот материал обновляется.

08:16 Кстати, новому заявлению доктора Ко, пришло подтверждение из США. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вирус может вернуться к осени.

По его словам, американские власти ожидают новую волну инфекции и хотят к ней подготовиться. Энтони Фаучи полагает, что через полгода американские медики усовершенствуют свои возможности по борьбе с вирусом, проведя целый ряд тестирований новых лекарств.

"Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра", - заявил Фаучи.

08:00 Доктор Комаровский заявил, что главная угроза коронавируса в том, что он может вернуться: устойчивого иммунитета к нему нет. Собственно, как и к гриппу.

07:57 Оказывается, в США тоже бунтуют курьеры, как и в Украине. Доставщики Amazon пожаловались на низкую оплату труда и отсутствие средств защиты - масок и дезинфекторов.

О том, как бастовали курьеры в Киеве - в материале "Страны" "Не нравится? Сваливай!" Почему курьеры Glovo собираются массово увольняться с 6 апреля/

07:51 Украина ежедневно производит полмиллиона медицинских масок, заявил вчера премьер Денис Шмыгаль на "Свободе слова" телеканала ICTV.

07:42 В Индии мигранты, потерявшие работу из-за эпидемии, заполонили улицы.

07:37 "Киевтеплоэнерго" опубликовало инфографику, как получать услуги компании дистанционно.

07:31 Дональд Трамп заявил, что в США прилетит российский военный самолет с медикаментами.