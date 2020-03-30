В Ивано-Франковске продолжается рост числа заболевших Covid-19. На 30 марта в областной инфекционной больнице находится 108 пациентов, 39 из них - жители города, 2 жителя Чухалевки и 4 жителя Чернигова.

Экспресс-тесты подтвердили коронавирус Covid-19 у 57 человек, всего тесты провели у 156 граждан.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

По словам Марцинкива, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается. "Проведено 156 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов. Из них - 37 случаев в центральной городской клинической больнице и 20 случаев в городской клинической больнице № 1. 43 из них передано на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в соответствующую лабораторию", - сообщил Марцинкив.

При этом коронавирус официально подтвержден у 16 жителей Ивано-Франковска. Марцинкив также добавил, что в городских стационарных отделах возрастает количество больных пневмонией. В частности, за последние сутки количество таких увеличилось на 17 человек. Всего диагноз "пневмония" подтвердили у 154 жителей региона.

Ранее в Ивано-Франковске коронавирусом заразились два медика и болезнь впервые нашли у украинского полицейского.

Как сообщала "Страна", в Черновцах впервые зафиксировали смерть от коронавируса в городе.

Также мы сообщали, что массовое экспресс-тестирование во Львове выявило коронавирус у водителя трамвая и пациентки больницы.