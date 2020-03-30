В нидерландском городе Ларене в ночь на 30 марта из музея "Зингер" похитили картину Винсента Ван Гога "Весенний сад". В настоящее время музей закрыт из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пояснил директор Эверт Ван Ос, представители музея рассержены, шокированы и расстроены из-за инцидента. По его словам, полотно арендовали у Музея Гронингена, для которого это была единственная картина кисти ван Гога. Ценность похищенного произведения искусства собираются выяснить в ближайшее время. По данным полиции, воры, чтобы попасть в здание, выбили стеклянную входную дверь.

До закрытия музея на карантин там проходила выставка под общим названием "Зеркало души". На картине "Весенний сад" изображен сад викария в Нюэнен. Работа была создана весной 1884 года, она относится к серии картин с изображением сада, включая работу "Зима" ("Сад викария под снегом").

Как сообщала "Страна", вместо картины Ван Гога музей Гуггенхайма предложил Белому дому золотой унитаз.

Напомним, в амстердамском музее показали неизвестную картину Ван Гога из частной коллекции.