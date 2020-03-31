В Киеве уже 107 случаев коронавируса, Кличко объявил о штрафах в 17 и 34 тыс. для нарушителей карантина
За прошлой сутки заболевание коронавирусом подтверждено у пяти киевлян. Всего в столице зафиксировано 107 случаев вируса covid-19.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - сказал Кличко. По его словам, всего в Киеве лабораторно подтвержден диагноз у 107 человек.
Как отметил Кличко, среди новых заболевших четверо в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина - медицинский сотрудник - возрастом 55 лет.
"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.
Также он сообщил, что на сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано 1,9 тыс человек.
Кроме того, Кличко заявил о запуске мониторинга режима карантина. При этом он заявил, за несоблюдение самоизоляции или обсервации жителей столицы будут наказывать:
- 17000 грн - за первое нарушение
- 34000 грн - за второе нарушение
- уголовная ответственность - за третье нарушение
Видео: Facebook/ТСН. Слова о количестве заболевших с 0:10, слова о штрафах с 5:55
Статистка коронавирус в Киеве по районам
Ранее сообщалось, что в Киеве двое пациентов Александровской больницы с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, по данным на 30 марта, в Киеве уже больше сотни случаев заражения коронавирусом, а вылечились всего двое.