За прошлой сутки заболевание коронавирусом подтверждено у пяти киевлян. Всего в столице зафиксировано 107 случаев вируса covid-19.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - сказал Кличко. По его словам, всего в Киеве лабораторно подтвержден диагноз у 107 человек.

Как отметил Кличко, среди новых заболевших четверо в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина - медицинский сотрудник - возрастом 55 лет.

"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.

Также он сообщил, что на сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано 1,9 тыс человек.

Кроме того, Кличко заявил о запуске мониторинга режима карантина. При этом он заявил, за несоблюдение самоизоляции или обсервации жителей столицы будут наказывать:

17000 грн - за первое нарушение

34000 грн - за второе нарушение

уголовная ответственность - за третье нарушение

Видео: Facebook/ТСН. Слова о количестве заболевших с 0:10, слова о штрафах с 5:55

Статистка коронавирус в Киеве по районам

Ранее сообщалось, что в Киеве двое пациентов Александровской больницы с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, по данным на 30 марта, в Киеве уже больше сотни случаев заражения коронавирусом, а вылечились всего двое.